События

12:37 13.01.2018

Депутат Одесского облсовета, которого якобы подозревают в попытке дать взятку сотруднику НАБУ, отрицает обвинения

Депутат Одесского облсовета, которого якобы подозревают в попытке дать взятку сотруднику НАБУ, отрицает обвинения

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, которому правоохранители якобы сообщили о подозрении за предложение взятки в $500 тыс. сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины, отрицает обвинения и обещает вскоре добровольно прийти в НАБУ.

"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ в том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долл. за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном", является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также, по его словам, не соответствует действительности информация о том, что ему сообщили о подозрении.

"Обо всем происходящем я узнал из СМИ. Подозрение мне никто не вручал. В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ, и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них. Если будет необходимость я готов отстоять свою правоту в честных и прозрачных судебных процессах", - написал депутат.

Также он подчеркнул, что не соответствует действительности информация о том, что он является выгодополучателем коммерческих сделок, упоминаемых в сообщениях правоохранительных органов.

Как сообщалось, 12 января 2018 года Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, сейчас "принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемых", проводятся обыски по месту их регистрации и возможного местонахождения, поскольку они "уклоняются от следствия".

По информации правоохранителей, депутат облсовета намеревался дать взятку представителю НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежания конфискации арестованных средств.

В свою очередь, как уточнили в НАБУ, взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. "Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам… Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн", - сказано в сообщении Нацбюро.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды).

В сообщениях Генпрокуратуры и НАБУ не называлась фамилия депутата облсовета, которому сообщено о подозрении, однако по информации интернет-издания Insider, речь идет о депутате Одесского облсовета Олеге Бабенко, которому удалось убежать от спецназа, пытавшегося его задержать.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Житель Одесской области переделывал травматическое оружие в боевое и продавал криминалитету - СБУ

Суд оставил под арестом директора одесского лагеря "Виктория", где при пожаре погибли дети

Экс-командир дисбата приговорен к двум годам тюрьмы за получение взятки от подчиненного

В Одессе при пожаре на железнодорожной станции найдено тело мужчины и эвакуировано более 70 единиц оружия

Скрывающимся от следствия депутату Одесского облсовета и его сообщнику сообщено о подозрении за предложение взятки сотруднику НАБУ

Правозащитники добились начала расследования действий полиции во время конфликта из-за застройки Летнего театра Одессы

В центре Одессы горел трамвай, никто не пострадал

Прокуратура направила в суд обвинение против подозреваемого в теракте в центре Одессы летом 2017 года

В части школ Одесской области продлевают каникулы из-за кори

К схеме незаконного предоставления гражданства Украины могли быть причастны сотрудники СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

Над Аравийском морем потерпел крушение индийский вертолет, четверо погибли, троих продолжают искать

Во двор частного дома на Харьковщине бросили гранату, пострадавших нет

Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом

В Мелитопольском районе мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены

В Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из гранатомета в здание общепита

Около 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука готов давать показания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА