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11:28 13.01.2018

ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России

ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России

Центральное разведывательное управление США считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России с целью подорвать финансовую систему Украинского государства на фоне продолжающейся войны на Донбассе с лояльными Кремлю сепаратистами, пишет американское издание The Washigton Post, ссылаясь на отчет ЦРУ.

По информации издания, ЦРУ с высокой долей вероятности уверено, что вирус под названием NotPetya (также известный как PetyaA – ИФ), который в июне 2017 года атаковал компьютеры украинских банков, энергетических компаний, аэропортов и высокопоставленных правительственных чиновников, был создан военной разведкой Главного разведуправления России (ГРУ).

В то же время издание The Washigton Post отмечает, что ЦРУ отказалось официально комментировать эту информацию.

Вместе с тем издание напоминает, что вирус NotPetya также затронул компьютерные системы Дании, Индии и США но больше всего от кибератаки пострадала Украина.

"Эти нападения отражают растущую агрессию России в киберпространстве как часть более широкой доктрины "гибридной войны", которая сочетает традиционные военные средства и кибер-инструменты для достижения цели регионального доминирования", - цитирует издание экс главу британского агентства разведки GCHQ Роберта Хэннигена.

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Интерфакс-Украина
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