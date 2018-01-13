События

10:44 13.01.2018

Экс-командир дисбата приговорен к двум годам тюрьмы за получение взятки от подчиненного

Экс-командир дисбата приговорен к двум годам тюрьмы за получение взятки от подчиненного

Соломенский районный суд г.Киева приговорил бывшего командира дисциплинарного батальона к двум годам лишения свободы за получение взятки от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приговор суд вынес 12 января 2018 года.

"Следствием и судом установлено, что указанный командир дисциплинарного батальона потребовал от подчиненного передать денежные средства в сумме 5 тыс. грн за непривлечение его к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении.

Подполковник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Обвиняемому назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Офицер приказом Министра обороны Украины уволен с воинской службы и лишен звания "подполковник".

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