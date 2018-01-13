Двое бойцов ВСУ были ранены за минувшие сутки на Донбассе

Боевики в течение пятницы продолжали нарушать перемирие на Донбассе и особую активность проявляли в темного времени суток, в результате чего были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Противник осуществил обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов… В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке за 12 января, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

На Луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям украинских военных вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения бойцов ВСУ у Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской – нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении НВФ применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

"В целом, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь", - подытожили в пресс-центре штаба АТО.