СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в г.Кривой Рог Днепропетровской области деятельность антиукраинского Интернет-агитатора.

"Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных российских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменениям территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророссийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются ограничением воли на срок до 3 лет или лишением свободы на тот самый срок).

В пресс-центре спецслужбы отметили, что следственные действия продолжаются.