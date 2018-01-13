События

01:54 13.01.2018

Не менее 300км дорог планируют отремонтировать власти Киева в этом году

     Киев не будет снижать темпов обновления дорожного покрытия и в этом году в столице планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов, заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает пресс-служба горадминистрации. (КГГА).

      "Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году ", - сказал В.Кличко.

      Он отметил, что с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

      "Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход", - сказал городской голова.

      Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также он напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет.

      В.Кличко отметил, что в этом году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, двух транспортных развязках - на пересечении просп.Комарова и ул.Вацлава Гавела.

      Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.

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Интерфакс-Украина
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