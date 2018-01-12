Школам Ивано-Франковска мэрия рекомендовала продлить каникулы до 21 января из-за кори

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при мэрии Ивано-Франковска рекомендовала продлить каникулы в школах города в связи со вспышкой кори.

"Для того чтобы ограничить распространение болезни рекомендуется продлить каникулы в школах города. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшейся под председательством заместителя городского головы Алексея Кайды 12 января", - сообщает официальный сайт города в пятницу.

Таким образом, вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивци), где зарегистрировано наибольшее количество больных - там каникулы продлят на 2 недели.

Кроме того, решением комиссии директоров школ обязали вести четкий мониторинг выявленных фактов заболевания корью и оперативно сообщать руководству города об очередных случаях болезни.

Управлению по вопросам здравоохранения и управлению по вопросам образования и науки рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения вакцинации.

В департамент здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации направлено обращение относительно обеспечения населения города достаточным количеством вакцин против кори.

В мэрии Ивано-Франковска напомнит, что корь не имеет возрастного предела, и хотя в основном ее диагностируют у детей дошкольного и школьного возраста, но треть больных - взрослые.