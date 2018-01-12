События

18:22 12.01.2018

Боевики в пятницу 4 раза обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

Боевики в пятницу 4 раза обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

 Боевики вдоль линии разграничения на Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 совершили 4 обстрела позиция Вооруженных сил Украины, дважды украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе АТО.

"Перемирие по вине российско-оккупационных группировок и дальше не соблюдается. Враг продолжает осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

На луганском направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения. "Несколько раз в течение дня оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки", - сказано в сводке.

На донецком направлении НВФ применили минометы на Приазовье, 15 120-мм мин разорвались возле опорных пунктов ВСУ вблизи Водяного.

Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины. В двух случаях украинские воины давали врагу адекватный ответ", - сказано в сводке.

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Интерфакс-Украина
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