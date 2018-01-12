Розничные продажи в США в предрождественский период 2017г выросли на 5,5%

Розничные продажи в США в предпраздничный сезон (ноябрь-декабрь 2017 года) выросли на 5,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до $691,9 млрд, свидетельствуют данные Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США.

Темпы роста были максимальными по крайней мере с 2010 года.

Прогноз NRF предусматривал увеличение продаж на 3,5-4%, до $678,75 млрд - $682 млрд. Данные не учитывают объемы реализации автомобилей, бензина и расходы потребителей в ресторанах.

Годом ранее розничные продажи в США повысились на 4%.

Среднегодовые темпы роста для этого периода за последние 15 лет составляют 3,25%, после завершения рецессии в 2009 году - 3,4%.

"Мы знали с самого начала, что сезон будет хорошим для ритейлеров, но результаты оказались намного лучше наших надежд", - отмечает президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй.

Розничные продажи вне магазинов - показатель, учитывающий онлайн-торговлю и прямые продажи - в ноябре-декабре подскочили на 11,5%, до $138,4 млрд, говорится в сообщении NRF. Прогноз организации предполагал, что рост продаж в этом сегменте составит от 11% до 15%.

Продажи американских магазинов, торгующих одеждой и аксессуарами, за указанный период повысились на 2,7%, мебелью и товарами для дома - на 7,5%, строительными материалами - на 8,1%.

В то же время единственной категорией, где отмечено снижение, были спортивные товары (-0,5%).

NRF является крупнейшей в мире ассоциацией компаний розничной торговли. В зависимости от сегмента розничной торговли на рождественские праздники приходится от 20% до 40% объема продаж ритейлеров США за весь год.

В 2017 году Рождество выпадало на 32-й день после Дня благодарения (четвертый четверг ноября), в 2016 году - на 31-й. При этом 25 декабря в прошлом году пришлось на понедельник, что дало американцам лишний выходной на подготовку к торжеству, отмечает NRF.