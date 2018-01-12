В ВСУ начнут языковую подготовку будущих расчетов ПТРК "Javelin"

В Вооруженных силах Украины планируют начать подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Javelin", сообщает украинское интернет-издание Ukrainian Military Pages.

"Подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка", - говорится в обнародованной в пятницу заметке.

Издание пишет, что по завершению языковой подготовки, "отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевого применения противотанковых ракетных комплексов".

В Министерстве обороны Украины агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Вместе с тем, руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Александр Паранюк сообщил в комментарии агентству"Интерфакс-Украина", что подготовка украинских военных инструкторами армий стран НАТО по разным направлениям продолжается уже не первый год.

"Третий год подряд на Яворовском полигоне продолжается подготовка наших военнослужащих по разным специальностям подразделений стран-членов НАТО", - сказал он.

А.Паранюк добавил, что после праздников на полигон прибудут 250 военнослужащих из США, которые помогут в подготовке и переподготовке украинских военных.

"В этом году три подразделения ВСУ пройдут переподготовку по разным стандартам НАТО. Это и нулевая подготовка, и слаженность действий в составе батальона, и другое. Мы должны быть готовы к любым вызовам современности", - подчеркнул он.