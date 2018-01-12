Скрывающимся от следствия депутату Одесского облсовета и его сообщнику сообщено о подозрении за предложение взятки сотруднику НАБУ

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным судом Украины (НАБУ) уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. должностному лицу НАБУ.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 4 ноября 2017 года с заявлением обратился человек, которому стало известно о готовящейся взятке представителю НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежания конфискации арестованных средств, который задействован в схеме завладения средствами Одесского горбюджета.

Сотрудники Генпрокуратуры и НАБУ 17–21 ноября 2017 года задокументировали факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме $500 тыс.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия", - говорится в сообщении. В случае установления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины они будут объявлены в государственный и международный розыск.