События

12:44 12.01.2018

Суд Киева рассмотрит иск Розенблата к НАПК из-за неполной проверки деклараций кандидатов в ВС

Суд Киева рассмотрит иск Розенблата к НАПК из-за неполной проверки деклараций кандидатов в ВС

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Украины (внефракционного) Борислава Розенблата к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), заседание назначено на 7 февраля.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Окружного админсуда Киева, истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАПК из-за не проведения полной проверки деклараций кандидатов на должности судей Верховного суда в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Третьими лицами в этом производстве являются Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС), Высший совет правосудия (ВСП), а также 113 судей Верховного суда Украины.

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