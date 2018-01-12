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12:34 12.01.2018

10 украинских визовых центров начнут работу в 8 странах

10 украинских визовых центров начнут работу в 8 странах

Новые 10 визовых центров начнут свою работу в 8 странах мира с 15 января текущего года, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении Департамента на странице в "Фейсбук" в пятницу.

В частности, визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (города Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис). В МИД указали, что новые визовые центры будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности)", - разъяснили в МИД.

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