Правозащитники добились начала расследования действий полиции во время конфликта из-за застройки Летнего театра Одессы

Центр правового мониторинга "Гиднисть" добился в суде начала расследования действий полиции во время конфликта из-за застройки Летнего театра Одессы в ноябре 2017 года.

Как сообщается на странице центра в Facebook, Приморский суд Одессы обязал прокуратуру внести заявление о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по факту зафиксированных наблюдателями нарушений сотрудниками полиции во время акции в Горсаду 18 ноября 2017 года закона Украины "О Национальной полиции".

"Одно из самых грубых нарушений – когда человек в черной униформе без опознавательных знаков, по всей видимости, полицейский, бьет ногой в голову лежащего на земле активиста. Это не только грубейшее нарушение сразу нескольких статей закона "О Национальной полиции", это также может свидетельствовать о правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении центра.

Там также пояснили, что заявление с требованием внести данный факт в ЕРДР правозащитники отправили в прокуратуру 29 декабря 2017 года и в тот же день получили отказ. Однако не согласились с этой позицией надзорного ведомства и направили жалобу в суд. Кроме того, правозащитники разыскивают человека, пострадавшего от удара полицейского.

Как сообщалось, 18 ноября 2017 года в центре Одессы несколько сотен одесситов собрались, чтобы провести акцию протеста против возможной застройки части городского сада – Летнего театра.

Перед началом акции директор компании-застройщика "Солид" Игорь Коваленко в комментарии журналистам пояснил, что застройщик планирует создать на территории Летнего сада концертно-выставочный комплекс – никакого высотного строения там не планируется. И хотя территория, по словам И.Коваленко, находится в частной собственности, деревья там также вырубаться для строительства не будут. Но убедить протестующих он не смог. В итоге группа активистов ворвалась на огражденную территорию Летнего театра, сломала заваренные ночью ворота и открыла их для всех желающих.

После этого противостояние между активистами и полицией обострилось. Правоохранители попытались разогнать участников акции, используя слезоточивый газ и дубинки. Активисты ответили на это бросанием брусчатки и пиротехники.

В результате со стороны правоохранителей пострадали более 20 человек, в том числе в ходе столкновений пострадал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин. По разным данным, ему разбили голову камнем или железным прутом.

После этого активисты сняли ворота вообще и понесли их к Одесскому горсовету, чтобы "отдать" мэру Одессы Геннадию Труханову.

Большинство участников акции уверены, что за застройкой Летнего театра стоит одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Полиция по факту беспорядков начала уголовное производство по ряду статей, после чего суд арестовал нескольких наиболее активных участников акций протеста.