События

12:04 12.01.2018

В Тунисе арестованы почти 800 участников протестов

В Тунисе арестованы почти 800 участников протестов

Полиция в ходе массовых акций протеста в Тунисе, которые продолжаются с начала недели, арестовала около 780 человек, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Массовые протесты против мер правительства по жесткой экономии, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, продолжаются в ряде крупных городов Туниса с ночи понедельника.

Протестующие забрасывают полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, а также поджигают автомобили и громят витрины магазинов. Для разгона толпы стражи порядка применяют слезоточивый газ.

По последним данным, за время протестов погиб один человек, также пострадали почти 50 сотрудников полиции.

Демонстранты требуют от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступают за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей. Кроме того, в новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.

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Интерфакс-Украина
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