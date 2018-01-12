Апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест замглавы Запорожского облсовета на частичный

Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел апелляционные жалобы на меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, поданные прокуратурой и защитой подозреваемого.

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично; апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Определение о применении к Владиславу Марченко меры пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования отменить в части способа применения домашнего ареста. Вынести новое решение в этой части, которым запретить Владиславу Марченко оставлять жилье по его адресу с 14-00 часов до 10-00 часов следующих суток, с целью использования указанного времени для выполнения им депутатских полномочий", – сообщает пресс-служба апелляционного суда.

В информации также отмечается, что суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на меру пресечения брату В.Марченко, Марку.

"Коллегия судей постановила определение следственного судьи Червонозаводского районного суда города Харькова от 24 декабря 2017г о применении Марку Марченко меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников. Среди них заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии В.Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым. Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал. Не понимаю лишь – где здесь политические репрессии?", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые, вместе с другими лицами, разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", – сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивании.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн. грн.

24 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета В.Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

28 декабря подозрение по этому делу было предъявлено также А.Пустоварову.