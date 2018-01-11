События

23:46 11.01.2018

Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

Британская королевская семья отказалась от сотрудничества с брендом нижнего белья класса люкс Rigby&Peller, поставлявшей белье с 1960 года, после публикации автобиографии главы компании Джун Кентон, в которой она раскрыла детали о работе с династией Виндзоров, сообщила в четверг BBC News.

Бывшая владелица фирмы и официальное "корсетье" королевы 82-летняя Кентон регулярно посещала Букингемский дворец и изготавливала нижнее белье членам королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцессу Маргарет и их мать Елизавету Боуз-Лайон, а также принцессу Диану Уэльскую.

Несмотря на то, что ранее она отказывалась обсуждать нижнее белье монархов, в марте 2017 года Кентон опубликовала автобиографию, где подробно рассказала о ее работе с королевской семьей.

В книге она описала, в частности, как проходили примерки для Елизаветы II, а также раскрыла вкусы в нижнем белье монарших особ.

В заявлении ритейлера говорится, что компания "глубоко опечалена" этим решением.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Британские инструкторы начали очередной этап подготовки украинских военных правоохранителей

Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе

Глава МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Иране после начала там акций протеста

В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

Британский министр обороны заявил о готовности защищать территориальные воды страны

Великобритания сняла запрет на перевозку электронных устройств для пассажиров, вылетающих их двух аэропортов Саудовской Аравии

Великобритания в переходный период Brexit должна соблюдать принципы, выдвигаемые Евросоюзом

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский сад в январе

Посол Великобритании отмечает необходимость слаженности работы в Украине антикоррупционных и правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Случился пожар в бизнес-центре SilverBreeze на Днепровской набережной

В Москве начнётся суд над соучастником убийства Немцова из-за оскорбления им следователя

Апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест замглавы Запорожского облсовета на частичный

Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

Чубаров назвал заявление Путина о возврате украинской военной техники "унизительной подачкой"

Под Киевом на Гостомельской трассе произошло смертельное ДТП, пострадал подросток

В части школ Одесской области продлевают каникулы из-за кори

В Госдепе США отнесли Украину к группе стран, где путешественникам нужно проявлять повышенную осторожность

Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%

Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА