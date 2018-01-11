События

18:35 11.01.2018

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования по-прежнему нарушают новогодне-рождественское перемирие – с начала суток в четверг они 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке штаба (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении противник проявлял огневую активность в районе Светлодарской дуги. Под обстрелами из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались украинские позиции на подступах к Новолуганскому, а возле Луганского боевики применили 120-мм минометы. Кроме того, вблизи Новозвановки НВФ нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении днем боевики из гранатометов обстреляли защитников Песок, а на Приазовье из 120-мм и 82-мм минометов противник вел огонь по Широкино и Гнутово.

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Интерфакс-Украина
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