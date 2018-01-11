События

18:16 11.01.2018

В пятницу в Киеве частично ограничат автодвижение по двум мостам через Днепр

В пятницу в Киеве частично ограничат автодвижение по двум мостам через Днепр

Движение транспорта по Южному, Московскому мостам, а также мосту через р.Десенка будет частично ограничено днем в пятницу, 12 января, в связи с ремонтными работами, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевавтодор".

На Южном мостовом переходе ограничение будет действовать с 11:00 по 17:00 в направлении с проспекта Бажана (левый берег) в сторону Надднепрянского шоссе (правый берег).

На Московском мосту и мосту через р.Десенка движение будет ограничено с 11:00 до 15:00 в сторону жилмассива Троещина (с правого берега на левый), а с 15:00 до 19:00 – в сторону станции метро "Петровка" (с левого берега на правый).

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Случился пожар в бизнес-центре SilverBreeze на Днепровской набережной

Движение в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме

Участок "красной" линии Киевского метро от "Левобережной" до "Арсенальной" не работает

Кличко поручил остановить незаконное строительство ЖК в частном секторе в центре Киева

В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок

Ночной троллейбусный маршрут № 93 в Киеве временно изменит движение

Херсонский суд избрал меру пресечения "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Киевлянин поймал и передал грабителя полиции

В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

Женщина погибла при пожаре в киевской 9-этажке

ПОСЛЕДНЕЕ

В Москве начнётся суд над соучастником убийства Немцова из-за оскорбления им следователя

Апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест замглавы Запорожского облсовета на частичный

Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

Чубаров назвал заявление Путина о возврате украинской военной техники "унизительной подачкой"

Под Киевом на Гостомельской трассе произошло смертельное ДТП, пострадал подросток

В части школ Одесской области продлевают каникулы из-за кори

В Госдепе США отнесли Украину к группе стран, где путешественникам нужно проявлять повышенную осторожность

Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%

Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА