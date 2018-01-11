В пятницу в Киеве частично ограничат автодвижение по двум мостам через Днепр

Движение транспорта по Южному, Московскому мостам, а также мосту через р.Десенка будет частично ограничено днем в пятницу, 12 января, в связи с ремонтными работами, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевавтодор".

На Южном мостовом переходе ограничение будет действовать с 11:00 по 17:00 в направлении с проспекта Бажана (левый берег) в сторону Надднепрянского шоссе (правый берег).

На Московском мосту и мосту через р.Десенка движение будет ограничено с 11:00 до 15:00 в сторону жилмассива Троещина (с правого берега на левый), а с 15:00 до 19:00 – в сторону станции метро "Петровка" (с левого берега на правый).

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами", - говорится в сообщении.