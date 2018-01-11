УСБУ расследует дело, касающееся представителей Запорожской епархии УПЦ (МП)

Сведения о нарушении религиозного равноправия граждан со стороны отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), общественной организации "Союз православный "Радомир" и неустановленных лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований, данным делом занимается следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

"11.01.2018 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по … ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Фейсбуке в четверг.

Для обеспечения быстрого и эффективного изучения обстоятельств расследование этого УСБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве группы прокуроров прокуратуры Запорожской области. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

Установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ (МП) допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, преимущество – по отношению к тем, кто проходил обряд крещения именно в УПЦ (МП), этим они оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Кроме того, отмечается в сообщении Л.Сарган, эти лица из УПЦ (МП) осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.

"Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине", - также сказано в сообщении.

Как сообщалось, в начале января в Запорожье священники УПЦ (МП) отказались отпевать погибшего мальчика, крещенного в Киевском патриархате. Это вызвало возмущение у многих граждан не только в Запорожье и области, но и в других регионах. Во многих населенных пунктах проходила акция "Принеси куклу" – к церквям УПЦ (МП) люди приносили игрушки.

В самом Запорожье в канун Рождества возле храма Петра и Февронии УПЦ (МП) церковная охрана избила двух запорожцев, которые принесли туда детские игрушки.