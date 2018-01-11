События

13:18 11.01.2018

В Минобороны сообщили обстоятельства гибели и ранений бойцов ВСУ

В Минобороны сообщили обстоятельства гибели и ранений бойцов ВСУ

 За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения и боевые травмы, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки трое наших военных погибли. Двое – в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле Песок, один – в результате обстрела опорного пункта возле Новолуганского. Еще трое воинов ранены – возле Новолуганского и Верхнеторецкого. Еще один военнослужащий получил боевую травму возле шахты Бутовка", - сказал на брифинге в четверг.

А.Мотузяник отметил что, противник начал активно применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договорённостями – минометы калибром 120 ии и 82 мм. Силы АТО лишь дважды открывали огонь в ответ.

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