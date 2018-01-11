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00:29 11.01.2018

Новый глава МИД Польши надеется на скорое урегулирование исторических проблем с Украиной

Новый глава МИД Польши надеется на скорое урегулирование исторических проблем с Украиной

        Новоназначенный министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович при телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной, сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

      "Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Польши в среду.

      Также польский министр выразил надежду на скорейшее развязывание проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины и подчеркнул готовность Варшавы продолжать поддерживать европейские устремления Киева.

      Кроме того, Я.Чапутович уже пообщался с главой МИД Венгрии Петером Сиярто (по просьбе венгерской стороны).

      Как сообщалось, главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время.

      "Лично поздравил нового польского коллегу Я.Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в т.ч. взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", - написал П.Климкин в своем микроблоге в Twitter в среду.

      9 января президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых - министр иностранных дел Витольд Ващиковский. В тот же день профессор Я.Чапутович (Jacek Krzysztof Czaputowicz) был назначен новым главой польского внешнеполитического ведомства.

      Я.Чапутович с 2008 по 2012 год был директором Национальной школы государственного управления. С января 2017 года был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Польши.

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