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23:14 10.01.2018

Компания Дерипаски подала иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании

Компания Дерипаски подала иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании

        Компания Олега Дерипаски Surf Horizon Ltd. подала иск против Пола Манафорта и Рика Гейтса в федеральный окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк, сообщил "Интерфаксу" представитель российского бизнесмена.

      "Иск о взыскании убытков и штрафа подан в отношении инвестиций, сделанных Surf в группу украинских компаний Black Sea Cable. Данная инвестиция была осуществлена Surf после того, как Манафорт и Гейтс убедили в ее целесообразности, а также взяли на себя обещание контролировать ее исполнение. Инвестиционная сделка завершилась неудачей, при этом были бесследно утрачены более $26 млн", - сказал представитель О.Дерипаски. Он не уточнил, что означает формулировка "завершилась неудачей", а также не ответил на вопрос, принадлежит ли Surf Horizon структурам О.Дерипаски в данный момент.

      "Только в прошлом году Surf получила доступ к доказательствам, указывающим на то, что Манафорт и Гейтс не только должным образом не контролировали осуществление инвестиционной сделки, но и тайно извлекли из нее прибыль", - заявил представитель О.Дерипаски.

      Представитель О.Дерипаски еще в марте прошлого года, когда сотрудничество бизнесмена с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа стало предметом внимания зарубежных СМИ, заявлял, что с П.Манафортом в свое время существовали контракты, по которым теперь идет судебное разбирательство.

      "Господин Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски. В настоящее время данные контракты с господином Манафортом являются предметом судебного разбирательства", - говорил представитель предпринимателя. О каком судебном разбирательстве шла речь на тот момент, представитель О.Дерипаски в среду комментировать не стал.

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