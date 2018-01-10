Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Также отмечается, что глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.