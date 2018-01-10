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20:00 10.01.2018

Прокуратура возбудила дело относительно сотрудников Голосеевского управления полиции, обыскивавших дом уроженца Беларуси

Прокуратура возбудила дело относительно сотрудников Голосеевского управления полиции, обыскивавших дом уроженца Беларуси

Прокуратура г.Киева начала уголовное производство относительно сотрудников Голосеевского управления Национальной полиции г.Киева, которые проводили обыск в доме уроженца Беларуси и якобы требовали у него взятку.

Как сообщает в среду прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, сведения внесены в ЕРДР по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области.

Кроме того, киевская прокуратура инициировала служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении в отношении данного гражданина временного ареста.

"Одновременно, по постановлению прокуратуры изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Материалы расследования с целью полного и объективного исследования всех обстоятельств из Голосеевского управления полиции переданы в Соломенское управления полиции Нацполиции в г.Киеве.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции г.Киева, 43-летний уроженец Беларуси, согласно базе данных Интерпола, находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органом Беларуси за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Кроме того, в сентябре 2017 года Голосеевским управлением полиции в г.Киеве было начато уголовное производство по факту незаконного хранения данным гражданином огнестрельного оружия и боеприпасов.

"27 декабря прошлого года в рамках расследования указанного уголовного производства полицейские получили решение суда и провели обыск по адресу проживания фигуранта. Во время его проведения полицейские обнаружили и изъяли 11 патронов к травматическому оружию, за хранение которых без соответствующих разрешений не предусмотрена уголовная ответственность", - проинформировали в полиции.

Однако, как отмечается, сведения о действиях работников Голосеевского управления столичной полиции были обнародованы в социальной сети, после чего руководство столичного Главка инициировало по этому поводу проведения служебного расследования.

Ранее 8 января, журналист "1+1 медиа" Евгений Плинский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что с 29 декабря по 1 января сотрудники Голосеевского управления полиции, прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали противозаконное задержание уроженца Беларуси, гражданина Украины, предпринимателя Тимофея Кохновича и требовали у него 300 тыс. долл. за то, чтобы его исключили из списка на экстрадицию в Беларусь.

"По якобы имеющейся информации следователя, Т.Кохнович хранит дома оружие и боеприпасы… 29 декабря следственная группа в составе 26 человек включая спецподразделение КОРД приехала на обыск в дом семьи Кохновича. Возглавлял группу старший оперуполномоченный Голосеевского УП ГУ Нацполиции майор Якимчук В.Ю. и в.и.о. заместителя начальника отдела уголовной полиции Голосеевского ГУ Нацполиции Тычина С.В", - написал журналист и опубликовал видеозапись с "доказательствами преступных действий правоохранителей".

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