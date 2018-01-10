Прокуратура возбудила дело относительно сотрудников Голосеевского управления полиции, обыскивавших дом уроженца Беларуси

Прокуратура г.Киева начала уголовное производство относительно сотрудников Голосеевского управления Национальной полиции г.Киева, которые проводили обыск в доме уроженца Беларуси и якобы требовали у него взятку.

Как сообщает в среду прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, сведения внесены в ЕРДР по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области.

Кроме того, киевская прокуратура инициировала служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении в отношении данного гражданина временного ареста.

"Одновременно, по постановлению прокуратуры изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Материалы расследования с целью полного и объективного исследования всех обстоятельств из Голосеевского управления полиции переданы в Соломенское управления полиции Нацполиции в г.Киеве.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции г.Киева, 43-летний уроженец Беларуси, согласно базе данных Интерпола, находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органом Беларуси за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Кроме того, в сентябре 2017 года Голосеевским управлением полиции в г.Киеве было начато уголовное производство по факту незаконного хранения данным гражданином огнестрельного оружия и боеприпасов.

"27 декабря прошлого года в рамках расследования указанного уголовного производства полицейские получили решение суда и провели обыск по адресу проживания фигуранта. Во время его проведения полицейские обнаружили и изъяли 11 патронов к травматическому оружию, за хранение которых без соответствующих разрешений не предусмотрена уголовная ответственность", - проинформировали в полиции.

Однако, как отмечается, сведения о действиях работников Голосеевского управления столичной полиции были обнародованы в социальной сети, после чего руководство столичного Главка инициировало по этому поводу проведения служебного расследования.

Ранее 8 января, журналист "1+1 медиа" Евгений Плинский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что с 29 декабря по 1 января сотрудники Голосеевского управления полиции, прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали противозаконное задержание уроженца Беларуси, гражданина Украины, предпринимателя Тимофея Кохновича и требовали у него 300 тыс. долл. за то, чтобы его исключили из списка на экстрадицию в Беларусь.

"По якобы имеющейся информации следователя, Т.Кохнович хранит дома оружие и боеприпасы… 29 декабря следственная группа в составе 26 человек включая спецподразделение КОРД приехала на обыск в дом семьи Кохновича. Возглавлял группу старший оперуполномоченный Голосеевского УП ГУ Нацполиции майор Якимчук В.Ю. и в.и.о. заместителя начальника отдела уголовной полиции Голосеевского ГУ Нацполиции Тычина С.В", - написал журналист и опубликовал видеозапись с "доказательствами преступных действий правоохранителей".