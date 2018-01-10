События

19:28 10.01.2018

На Шри-Ланке женщинам разрешат покупать алкоголь

На Шри-Ланке женщинам разрешат покупать алкоголь

Власти Шри-Ланки намерены отменить действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает в среду Би-би-си.

Женщины на Шри-Ланке смогут покупать алкоголь с 18 лет. Кроме того, им также позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения.

Би-би-си отмечает, что запрет, существовавший ранее, жестко не соблюдался, однако женщины в стране рады нововведению. В то же время противники отмены закона полагают, что изменения могут привести к росту числа женщин, употребляющих алкоголь.

В сообщении британской телерадиокорпорации также отмечается, что в Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что такое поведение противоречит культуре страны.

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