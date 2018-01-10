Заблокированные из-за снежных завалов в Червинии горнолыжники смогли в среду покинуть итальянский курорт

Горнолыжники к вечеру среды смогли покинуть альпийский курорт Червиния в Италии, где они были заблокированы из-за снежных завалов и опасности схода лавин, сообщение со швейцарским Церматтом пока не восстановлено, сообщают сами курорты и местные СМИ.

Дорога на курорт Червиния была очищена от снежных завалов днем в среду, благодаря чему курорт смогли покинуть застрявшие там с понедельника туристы. По данным Ассоциации туроператоров, российские туроператоры также смогли вывезти своих туристов. В частности, компания "Джет Трэвел", у которой в Червинии застряли 16 клиентов, сообщили, что они будут в ближайшее время доставлены в Милан, откуда смогут вылететь в Москву 10 или 11 января.

Сообщение со швейцарским курортом Церматт пока не восстановлено. Администрация курорта утром в среду сообщила, что поезда будут запущены после полудня, но позже заявила, что это пока невозможно. В компании PAC Group, у которой 12 января из курорта должны выезжать 30 туристов, надеются, что к этому времени дороги расчистят.

Ситуация на курортах, где застряли туристы, остается спокойной. Проживание в отелях им продлевалось бесплатно.

Как сообщалось, сильные снегопады привели к закрытию авто- и железных дорог, ведущих на некоторые альпийские курорты Италии и Швейцарии, из-за высокой опасности схода лавин. Популярные у лыжников Червиния и Церматт располагаются рядом и входят в единую зону катания Glacier Paradise вместе с курортом Вальтурненш. В Червинии в понедельник оказались заблокированы 5 тыс. туристов, в Церматте - около 13 тыс.

Ростуризм в среду попросил российских лыжников учитывать погодную ситуацию в Альпах, а также обращать внимание на предупреждения о высокой опасности схода лавин в регионе.