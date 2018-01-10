Три человека пострадали от взрыва газового баллона автомобиля в Шостке

В г.Шостка Сумской области на автозаправке произошел взрыв газового баллона легкового автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области, сообщение о взрыве газового баллона легкового автомобиля без последующего горения поступило на номер "101" в среду, 10 января, в 8:34.

Инцидент произошел во время заправки на АГНКС (газозаправочной станции), расположенной на ул.Шевченко в Шостке.

"По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet с газобаллонным оборудованием заправлялся работником станции и в это время взорвался баллон. В салоне транспортного средства ни водителя, ни пассажиров не было", - сказано в сообщении.

Оператор газозаправочной станции получил травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще два человека, пострадавших от взрыва.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили подтекание топливного бака, смыли струей воды последствия разлива топлива, после чего подставили емкость для сбора остатков горючего.

Специалисты ГСЧС остались дежурить на месте взрыва, чтобы в случае возникновения возгорания оперативно его ликвидировать.

В 11:20 среды прибыл эвакуатор и отбуксировал поврежденный автомобиль в безопасное место.