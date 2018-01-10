Трамп раскритиковал сенатора-демократа, опубликовавшую стенограмму допроса по делу о досье на президента

Президент США Дональд Трамп считает позорным поступком решение представителя демократов в юридическом комитете сената США Дайэнн Файнстайн опубликовать стенограмму допроса главы компании, занимавшейся составлением на него досье.

"Тот факт, что коварная Дайэнн Файнстайн, которая неоднократно заявляла об отсутствии доказательств связей между Трампом и Россией, опубликовала показания таким подлым и, возможно, незаконным образом, без какого-либо разрешения, это позор", - написал Д.Трамп.

Во вторник Д.Файнстайн в одностороннем порядке, несмотря на протесы коллег-республиканцев, опубликовала полную стенограмму выступления в конгрессе сооснователя компании Fusion GPS. Спустя некоторое время после публикации стенограммы агентство Bloomberg сообщило, что юрист Д.Трампа Майкл Коэн подал в суд на Fusion GPS и издание Buzzfeed за распространение порочащих сведений.

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом составила так называемое досье на Д.Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Д.Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Х.Клинтон.

Д.Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.