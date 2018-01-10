Боевики в среду днем обстреливали позиции ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов в районе Светлодарской дуги

Группировки боевиков продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На луганском направлении противник совершал обстрелы позиций сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин калибра 120-мм и 82-мм враг выпустил по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неоднократно, в светлое время суток, оккупанты из 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по защитникам Луганского", - говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18.00 среды.

На донецком направлении боевики из гранатометов обстреляли опорные пункты украинских военных неподалеку Верхнеторецкого.

"В целом, с начала суток российско-оккупационные войска совершили 4 прицельных обстрела позиций сил АТО. В одном случае наши военнослужащие были вынуждены подавлять огневую активность захватчиков из оружия, которое не запрещено минскими договоренностями", - подытожили в пресс-центре.