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11:24 10.01.2018

Глава сети пиццерий Domino's Патрик Дойл покинет компанию

Глава сети пиццерий Domino's Патрик Дойл покинет компанию

CEO международной сети пиццерий Domino's Pizza Inc. Патрик Дойл покинет компанию в конце июня 2018 года, говорится в пресс-релизе фирмы. Причины его ухода не называются.

Новым гендиректором компании станет Ричард Эллисон, в настоящее время руководящий международным бизнесом Domino's.

П.Дойл руководил Domino's с 2010 года, и под его руководством квартальные сопоставимые продажи компании растут на протяжении более шести лет подряд. В прошлом году фирма продемонстрировала рост показателя более чем на 8%, тогда как большинство других ресторанных сетей отчитались о снижении продаж.

Эксперты связывают успех Domino's с изменением рецептуры, а также с активными инвестициями в рекламу и развитие новых технологий, включая разработку собственного мобильного приложения.

Domino's была основана в 1960 году. Компания имеет более 14,4 тыс. филиалов в 85 странах мира. Ее выручка в 2016 году составила $10,9 млрд.

В декабре о своей отставке сообщил Джон Шнаттер, глава и основатель другой сети пиццерий - Papa John's International Inc. Он сохранил за собой пост председателя совета директоров компании.

Акции Domino's подешевели в ходе предварительной сессии на 2,5%. В 2017 году капитализация компании выросла на 26%, до $8,9 млрд.

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Интерфакс-Украина
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