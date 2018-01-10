Суд Киева рассмотрит иск студии "1+1" из-за запрета сериала "Сваты"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино (Госкино) в связи с запретом въезда в страну российскому артисту Федору Добронравову и отменой регистрации на трансляцию фильмов с его участием.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова. Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов", - сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева в среду.

Судебное заседание по данному делу состоится 15 февраля.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", в котором снимался Ф.Добронравов.

Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Ф.Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.

Сериал "Сваты" снимался в Украине, его транслировал телеканал "1+1".