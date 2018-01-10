Полиция задержала пьяного киевлянина, который "заминировал" электричку

Полиция Киевской области задержала жителя украинской столицы, который вечером 9 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании электрички сообщением "Киев – Фастов".

Как сообщает в среду на странице в Фейсбуке Главное управление Национальной полиции в Киевской области, мужчина подвыпивши позвонил в службу "102" и сообщил, что в электропоезде "Киев – Фастов" лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.

"Благодаря слаженным действиям правоохранителей, которые проанализировали, откуда именно поступил телефонный звонок, они установили подозреваемого и передали его приметы коллегам патрульным, его задержали на площади в городе Фастов. 48-летний киевлянин объяснил, что звонил в полицию от скуки", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, накануне вечером неизвестный сообщил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов (№6019) и Киев-Роток (№6083). Пассажиры были эвакуированы.