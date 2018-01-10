Ночной троллейбусный маршрут № 93 в Киеве временно изменит движение

Ночной троллейбусный маршрут № 93Н, в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии, до утра среды изменит свой маршрут, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 10 января, с 00:15 до 6:00, изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 93Н на бульваре Т. Шевченко в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации уточняется, что на указанный период движение троллейбусов маршрута № 93Н организовано с изменениями по трассе: ул. Чернобыльская - просп. Победы - ул. просп. Воздухофлотский - ул. Огиенко - железнодорожный вокзал "Южный".

В обратном направлении троллейбус будет курсировать по трассе: ул. Огиенко - просп. Воздухофлотский - ул. Победы, далее - по постоянной трассе.