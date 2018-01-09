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20:00 09.01.2018

В Польше предстанет перед судом за торговлю украинцами руководитель кадрового отдела строительных фирм

В Польше предстанет перед судом за торговлю украинцами руководитель кадрового отдела строительных фирм

В Польше руководителя кадрового отдела, которая занималась набором граждан Украины на работу в строительные фирмы, обвиняют в торговле людьми, сообщила украинская служба "Польского радио".

"Окружная прокуратура во Вроцлаве обвинила 44-летнюю Агнешку Г. в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Женщина занималась набором граждан Украины на работу в трех вроцлавских строительных фирмах", - говорится в сообщении.

По данным польских пограничников, этой женщине, которая руководила кадровой политикой строительных фирм, предъявлено 20 обвинений, 17 из них касается торговли людьми.

В погранведомстве Польши отметили, что эта сотрудница использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины, у работников отбирали паспорта, чтобы те не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

В отношении украинцев применяли и так называемый механизм долгов - за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить расходы, связанные с трудоустройством.

По словам следователей, женщина также устанавливала штрафы (за болезнь, смену места работы или игнорирование звонков), не выплачивая зарплаты.

Руководителю кадрового отдела грозит минимум 3 года лишения свободы, отмечает "Польское радио".

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