События

19:42 09.01.2018

Аноним сообщил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов и Киев-Роток

Аноним сообщил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов и Киев-Роток

Неизвестный сообщил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов (№ 6019) и Киев-Роток (№6083), сообщает ПАО "Укрзализныця".

"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда №6083 сообщением Киев - Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы", - сообщила "Укрзализныця" на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Также неизвестный звонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда № 6019 Киев - Фастов, который в данный момент находится в Фастове.

Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств.

"Укрзализныця" просит прощения за неудобства и призывает пассажиров сохранять спокойствие, слушать оповещения и указания железнодорожников и правоохранителей.

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