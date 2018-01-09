Число заболевших гепатитом А в Николаеве увеличилось до 62 человек

Число заболевших вирусным гепатитом А в Николаеве увеличилось до 62 человек, сообщает во вторник сайт Николаевского городского совета со ссылкой на данные управления здравоохранения.

"По информации госучреждения "Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", количество заболевших по состоянию на 09.01.2018 составило 62 человека, в том числе детей до 15 лет - 12 человек. Госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу 44 человека, в Николаевскую областную детскую инфекционную больницу - 12 детей", - говорится в сообщении горсовета.

Количество больных с лабораторно подтвержденным диагнозом по состоянию на 9 января - 24 человека, в том числе трое детей.

На данный момент источник возбудителя и причины вспышки инфекции устанавливаются. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ситуация с заболеваемостью вирусным гепатитом А находится под постоянным контролем соответствующих городских и областных служб и администраций, заверили в горсовете.

Как сообщалось, вероятной причиной вспышки гепатит А в Николаеве может быть вода из пунктов доочистки и разлива.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что эпидемии гепатита А в стране нет, а зарегистрирована вспышка в Николаеве и Николаевской области.