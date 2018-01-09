События

18:44 09.01.2018

Боевики в зоне АТО во вторник дважды нарушали новогодне-рождественское перемирие

Боевики в зоне АТО во вторник дважды нарушали новогодне-рождественское перемирие

Боевики в зоне АТО с начала суток по состоянию на 18:00 вторника совершили два обстрела позиций Вооруженных сил Украины, украинские военные огонь в ответ не открывали, сообщили в штабе АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

На луганском направлении в обеденное время боевики прицельно применяли против украинских военных пехотное вооружение, чтобы спровоцировать их на открытие огня. "В частности, защитников Луганского из временно оккупированной Калиновки противник обстрелял из гранатометов", - сказано в сводке.

На донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по позициям сил АТО возле Павлополя.

"Всего с начала суток оккупанты провели 2 обстрела позиций сил АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - сообщили в штабе.

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