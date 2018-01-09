Более 1,2тыс. взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники ГСЧС с начала года

С начала 2018 года пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили уже более 1,2тыс. взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов. Только за минувшие трое суток пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 683 взрывоопасных предмета", - говорится в обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук сообщении.

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, в МВД Украины призывают граждан соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.