События

10:45 09.01.2018

Командиры украинских боевых самолетов осуществили первые в этом году полеты

Командиры украинских боевых самолетов осуществили первые в этом году полеты

В бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины состоялись первые в 2018 году командирские полеты.

"Сложные погодные условия не стали помехой для профессионалов своего дела. В течение летной смены пилоты отработали единую методику поддержания и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью, в сложных метеорологических условиях при установленном минимуме погоды", - сообщает во вторник утром пресс-центр воздушного командования "Центр" в своей странице в Фейсбук.

В информации отмечается, что к полетам привлекался опытный летно-инструкторский состав воздушного командования "Центр" и запланированную программу летчики выполнили на "отлично".

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