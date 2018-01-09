В высокогорье Карпат сохраняется опасность схода лавин

Во вторник, 9 января, в высокогорных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная опасность схода снежных лавин, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 9 января, в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС во вторник утром сообщении.