События

10:04 09.01.2018

В высокогорье Карпат сохраняется опасность схода лавин

В высокогорье Карпат сохраняется опасность схода лавин

Во вторник, 9 января, в высокогорных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная опасность схода снежных лавин, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 9 января, в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС во вторник утром сообщении.

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Интерфакс-Украина
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