В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, заявивших о несогласии с действиями властей

Власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Принцы были взяты под стражу служащими Национальной гвардии после того, как отказались удалиться из дворца, уточняет АР. Имена арестованных не разглашаются.

По данным агентства, принцы требовали от властей возобновить оплату счетов, поступающих членам королевской семьи за воду и электричество. Также принцы хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

По данным местных СМИ, принцы были доставлены в расположенную к югу от Эр-Рияда тюрьму Аль-Хаир, где содержат, в том числе, участников незаконных вооруженных формирований и террористов группировки "Аль-Каида".