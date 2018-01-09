События

09:36 09.01.2018

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

75-я церемония вручения наград премии проходила в Лос-Анджелесе.

В номинации также были представлены "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Секретное досье", "Форма воды".

Ранее "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотые глобусы" за сценарий, за роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме".

В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Украине снимут документальный фильм "С Украиной в Голливуд"

В Украине снимут историческую драму "Довбуш", релиз картины запланирован на 2019 год

Дебютный фильм Греты Гервиг "Леди Птица" получил рекордно высокий рейтинг на Rotten Tomatoes

Фильм об украинском режиссере Сенцове получил награду на фестивале в Венгрии

Фильм "Межа" получил гран-при 18-го Международного кинофестиваля в Арраси

Госкино готово финансировать полнометражный игровой фильм об украинских писателях, расстрелянных в 30-е годы, - Ильенко

Фестиваль "Киевская неделя критики" впервые пройдет в столице 26-29 октября

Климкин договорился о совместном украинско-индийском кинопроизводстве в Украине – МИД

Нобелевская премия-2017: комитет объявил лауреата премии мира

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

ПОСЛЕДНЕЕ

Следствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается, правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз

Подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записку, в которой говорит о готовности взять вину на себя из-за "травли" своей семьи

Более 1,2тыс. взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники ГСЧС с начала года

Командиры украинских боевых самолетов осуществили первые в этом году полеты

Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается и не намерен каяться - Аброськин

В высокогорье Карпат сохраняется опасность схода лавин

В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, заявивших о несогласии с действиями властей

Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный по делу Ю.Россошанский является реальным убийцей

КПВВ в зоне АТО продолжает работать в штатном режиме

Европейские индексы, за исключением британского, выросли в понедельник на сильных статданных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА