Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

75-я церемония вручения наград премии проходила в Лос-Анджелесе.

В номинации также были представлены "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Секретное досье", "Форма воды".

Ранее "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотые глобусы" за сценарий, за роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме".

В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы.