Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный по делу Ю.Россошанский является реальным убийцей

Адвокаты и родственники юриста Ирины Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский является реальным исполнителем преступления.

"Из СМИ нам стало известно, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия. Но и у нас, как у представителей стороны потерпевшей, и у родственников Ирины - ее дочери, в частности, - вызывает очень большое сомнение, что задержанный - реальный исполнитель", - заявил представитель стороны потерпевшей, адвокат Анатолий Худяков в комментарии "Украинской правде".

По его словам, Ю.Россошанский - "самая легкая, простая версия, которая лежала на поверхности". "Тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. Нашли так, будто его никто не прятал. Т.е. его должны были оставить так, чтобы его нашли. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских", - отметил защитник.

При этом он отметил, что ситуация с приговором по делу, которым занималась в последние годы Ирина о гибели ее сестры в результате ДТП с участием Дмитрия Россошанского, не была окончательной и его родственникам за последние два года "ничего не мешало совершить убийство".

"Говорить, что у Ю.Россошанского были мотивы - что Дмитрия посадили и в деле поставлена точка, - нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии ("Закон Савченко" - ред.), и Дмитрий мог бы довольно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень "натянутый", - уверен адвокат.

А.Худяков добавил, что за годы расследования и за время суда Ю.Россошанский вел себя "достаточно сдержанно". "Были комментарии, какие-то угрозы, но никто их, и Ирина в том числе, не воспринимал как имеющие последствия", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что у него и у адвокатов возникают "очень большие вопросы" в связи с тем, что правоохранители не дают им ознакомиться с материалами дела. "Не хотят ли от нас скрыть... потому что мы мгновенно увидим, если доказательная база слабая", - отметил он.

А.Худяков подчеркнул, что родственники погибшей "хотели бы понимать реальную картину" в итоге расследования, а не "получить козла отпущения, на которого удобно повесить дело".

А.Хуляков также сообщил 112 каналу, что во вторник Вишгородский районный суд примет решение о мере пресечения в отношении задержанного

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, к расследованию ее убийства привлечены 300 сотрудников Нацполиции.

Как рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем, И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в Facebook.

Вечером 8 января первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что подозреваемый в совершении убийства правозащитницы задержан, а генпрокурор Украины Юрий Луценко, - что правоохранители объявили ему о подозрении.