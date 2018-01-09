КПВВ в зоне АТО продолжает работать в штатном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО продолжает работу в штатном режиме, им за минувшие сутки воспользовались 30,5 тысяч человек и 4,1 тысячи транспортных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 30,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств", – сообщается в ведомстве.

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" военнослужащие зафиксировали один случай предложения неправомерного денежного вознаграждения за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения.

Факт дачи взятки в размере 300 гривен задокументирован, а правонарушителя передано в Нацполиции.