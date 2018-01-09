Европейские индексы, за исключением британского, выросли в понедельник на сильных статданных

Европейские фондовые индексы в основном выросли в понедельник на благоприятных статданных, исключением стал британский индикатор, который снизился вслед за котировками акций ритейлеров и строительных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,30% – до 398,41 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,3%, германский DAX – 0,4%, британский FTSE 100 опустился на 0,4%.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на рост сводного индекса доверия к экономике еврозоны до максимального уровня с 2000 года, а также повышение розничных продаж в регионе.

По данным Статистического управления Евросоюза, сводный индекс доверия к экономике еврозоны в декабре подскочил до 116 пункта по сравнению с 114,6 пункта месяцем ранее.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее продажи соответственно снизились на 1,1% и повысились на 0,2%.

Кроме того, отчет Федерального статистического управления Германии, обнародованный в понедельник, подтвердил сохранение сильного импульса к росту экономики ФРГ.

Заказы на продукцию германских промпредприятий в ноябре выросли на 8,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после повышения на 7,2% в октябре. Показатель, однако, снизился на 0,4% относительно предыдущего месяца.

Негативом для британского рынка в понедельник стали сигналы ухудшения показателей ритейлеров.

Бумаги Mothercare Plc подешевели на 28%. Компания, владеющая сетью магазинов детской одежды, сообщила, что продажи, как в Великобритании, так и за рубежом, за 12 недель по 30 декабря не оправдали ее ожиданий.

"Мы не ожидаем каких-либо улучшений рыночных условий в краткосрочной перспективе в Великобритании", – говорится в заявлении Mothercare.

На прошлой неделе Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC), сообщил, что цены британских магазинов в декабре 2017 года уменьшились в среднем на 0,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это самые существенные темпы снижения с марта.

Акции Marks & Spencer Group подешевели в понедельник на 0,9%, Kingfisher – на 0,7%.