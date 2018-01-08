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23:20 08.01.2018

Полиция сообщила о подозрении в убийстве Ноздровской

Правоохранители объявили о подозрении задержанному подозреваемому в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в фейсбуке.

"Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", – отметил он.

При этом Ю.Луценко добавил, что работники Национальной полиции и прокуратуры "смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года".

Как сообщалось, вечером 8 января пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового сообщила, что подозреваемый в совершении убийства правозащитницы задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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