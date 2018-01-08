В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

В течение суток в Киеве правоохранители задержали подозреваемых, которые причастны к убийству на Подоле в канун Рождества, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Вчера около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда на место происшествия выехали наряды патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции", – напоминают в отделе коммуникации полиции Киева.

На расследование этого преступления ориентировали сотрудников уголовного розыска Подольского района и столичного главка. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Затем установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.

"Уже на следующие сутки после совершения преступления правонарушителей задержали и доставили в управление полиции для проведения всех необходимых следственных действий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как информируют в полиции, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

"Готовятся материалы на объявление сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – добавили в полиции.