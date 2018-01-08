Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС – Юнкер

Европейскому союзу по разделу обороны не хватает не идей, а средств, заявил в понедельник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Брюсселе на конференции по формированию будущего многолетнего финансового плана ЕС.

"Эта амбиция (собственная оборонная политика ЕС – ИФ) также имеет бюджетный характер. Неразумное расходование средств в сфере расходов на оборону (в целом государствами ЕС– ИФ) огромно. В комиссии мы пришли к выводу, после того, как сделали свои подсчеты, что, объединяя государственные рынки и другие инструменты оборонной политики, включая исследования, мы сможем экономить от 25 до 100 млрд евро в год", – сказал глава Европейской комиссии.

По его словам, это, в свою очередь, позволит "после 2020 года мобилизовать в области военных исследований и усиления оборонных возможностей Европы объем инвестиций (в бюджете ЕС – ИФ) до 5,5 млрд евро, что того стоит".

При этом он также указал на важность увеличения будущего финансирования механизма реакции на природные катастрофы, которые регулярно повторяются в Европе не без связи с климатическими изменениями.

"Мы должны выделять больше средств в распоряжение европейского механизма гражданской защиты, чего не делалось раньше", – высказал свое убеждение Ж.-К.Юнкер.