Акция националистов возле Киево-Печерской Лавры завершилась

Активисты националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.

"Акция возле Киево-Печерской Лавры завершилась", - сказано на странице организации в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Ранее в этот день организация С14 в "Фейсбук" сообщила, что проводит акцию под Киево-Печерской Лаврой против ФСБ РФ.

На фотографиях, которые были опубликованы на странице С14 в соцсети, несколько десятков человек растянули поперек дороги баннер с текстом "ФСБ, прочь из Лавры".

В организации также утверждают, что в Лавре отказываются отпевать усопших, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Как сообщило "Громадське ТВ", между участниками акции и прихожанами произошли словесные перепалки и небольшая потасовка. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам Лавры. В то же время, бить по капоту автомобиля Range Rover, который пытался проехать.

На месте акции присутствовали правоохранители, однако о возможных задержанных и пострадавших информации нет